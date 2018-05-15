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В Солнечной системе произошел гигантский взрыв неизвестного происхождения


Добавлено: 15 май 2018 в 12:01, Категория: Технологии
В Солнечной системе произошел гигантский взрыв неизвестного происхождения

Спутники слежения за околосолнечным пространством Stereo Ahead зафиксировали в нашей Солнечной системе нечто странное. 7 мая в космосе произошел мощный взрыв, который вызвал ударную волну гигантских размеров, как будто от разрыва какой-то планеты.

Распространяющаяся ударная волна хорошо видна со спутников начиная с 7-го по 11 мая. На сегодняшний день ученые отмечают, что взрывная сила нарастает и к 15-му числу достигнет Солнца, а после доберется и до Земли.

Специалисты задаются вопросом, что же взорвалось в нашей Солнечной системе с такой мощностью.

Это всего лишь гипотезы, но факт самого взрыва действительно позволяет строить множество версий.


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Добавлено: 15 май 2018 в 12:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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