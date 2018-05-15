Да! Это произошло! Мы победили в конкурсе «Свадьба на миллион». Мы очень рады!!! Друзья, спасибо Всем, кто голосовал, верил и поддерживал нас! Мы очень благодарны Вам!!! Не скрою, была уверенность в победе, но капелька сомнения оставалась, все-таки мы в предыдущем этапе были на втором месте. Мы оправдаем ваши ожидания и исполним свои мечты. Свадьбе быть и она будет прекрасной! Моя любимая Таня, Я ТЕБЯ БЕЗУМНО ЛЮБЛЮ!!! Мы вместе прошли все испытания, конкурсы и тд. Мы справились! Теперь дело за малым! Вы рады за нас?
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Новости » Шоу-бизнес » Виктор Литвинов был уверен в победе
Виктор Литвинов был уверен в победе
Добавлено: 15 май 2018 в 12:42, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 май 2018 в 12:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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