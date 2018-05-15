Виктор Литвинов был уверен в победе

Да! Это произошло! Мы победили в конкурсе «Свадьба на миллион». Мы очень рады!!! Друзья, спасибо Всем, кто голосовал, верил и поддерживал нас! Мы очень благодарны Вам!!! Не скрою, была уверенность в победе, но капелька сомнения оставалась, все-таки мы в предыдущем этапе были на втором месте. Мы оправдаем ваши ожидания и исполним свои мечты. Свадьбе быть и она будет прекрасной! Моя любимая Таня, Я ТЕБЯ БЕЗУМНО ЛЮБЛЮ!!! Мы вместе прошли все испытания, конкурсы и тд. Мы справились! Теперь дело за малым! Вы рады за нас?