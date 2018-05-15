Сегодня Танюша поехала делать операцию на уши (отопластика). Это была ее детская мечта, т. к. она комплексовала по этому поводу. И вот сегодня ее мечта осуществится! И я ни капельки не против - это ее внешность, и она хочет что-то изменить! Я-то ее буду любить любой! В скором времени Таня планирует сделать еще одну операцию, она будет связана с ее здоровьем. Если бы это была просто какая-то корректировка, я был бы против. Но это ее здоровье, и я хочу, чтобы она была здорова, ведь впереди свадьба и дети. Впереди все самое лучшее, то к чему должен стремиться каждый человек!
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Новости » Шоу-бизнес » Виктор Литвинов не против того, чтобы Таня Мусульбес сделала операции
Виктор Литвинов не против того, чтобы Таня Мусульбес сделала операции
Добавлено: 15 май 2018 в 17:55, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 15 май 2018 в 17:55, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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