Владимир Путин официально открыл Крымский мост

Президент РФ Владимир Путин лично прибыл на торжественную церемонию открытия автомобильного движения на Крымском мосту. Трансляцию церемонии вел RT.

Строительство автодорожной части Крымского моста официально завершилось 15 мая. С 16 мая по мосту через Керченский пролив будет запущено движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

Владимир Путин проверил готовность Единого центра управления дорожным движением на Крымском мосту, а также эксплуатационных служб. Затем глава государства проехал по мосту за рулем КамАЗа, сказав «Поехали».

Крымский мост является самым протяженным путепроводом не только в России, но и в Европе: длина моста составляет 19 км.