Власти Москвы показали схему перекрытия улиц во время ЧМ-2018

Власти Москвы представили схему изменения движения в городе в связи с проведением чемпионата мира по футболу ФИФА-2018. Она опубликована на официальном сайте мэра столицы.

В связи с проведением чемпионата с 14 июня по 15 июля движение по участкам дорог вблизи Большой спортивной арены «Лужников» и стадиона «Спартак» будет перекрыто или частично ограничено. В этих зонах организуют пешеходные зоны для болельщиков.

Местные жители смогут подъезжать к своим домам, получив пропуск в префектуре административных округов столицы.