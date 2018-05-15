Волочкова обматерила поклонника: всему виной белая «розочка»»

Анастасия Волочкова вновь стала одной из самых обсуждаемых персон в отечественном шоу-бизнесе. Балерина пригласила поклонников ее творчества на встречу, где планировала продемонстрировать мастерство танца. В своем микроблоге в Инстаграм Волочкова опубликовала сообщение:

Мои дорогие, все, кто хочет прийти на мою творческую встречу в воскресенье уже сегодня в Особняк Смирновых, ничего не берите с собой. Я сама вам покажу, чем я занимаюсь каждый день. Пообщаемся. Но розочке белой я буду рада.? Но это не обязательно. Я знаю цену цветов... ? Просто приходите. ? Это для вас! (Стилистика и орфография автора сохранены - Ред.).

Однако среди подписчиков нашлись те, кто предпочел заметить не приглашение на творческую встречу, а упоминание о белых розах. Напомним, Анастасия Волочкова не раз признавалась в любви к розам именно этого оттенка.

«Цветы уже выпрашиваете?» - поинтересовался один из тех, кто следит за жизнью звезды в Инстаграм. Балерина ответила на этот комментарий с использованием нецензурного слова отметив, что цветы она не выпрашивает – ее ими одаривают.

После этой словесной перепалки в комментариях к приглашению на творческую встречу развернулось бурное обсуждение – нужно ли было экс-приме Большого театра отвечать в подобном тоне?

А как вы думаете, что спровоцировало Анастасию Волочкову на ответ в подобной стилистике?

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