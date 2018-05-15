Врачи оставили Малобродского в клинике

Врачи 20-й городской клинической больницы в Москве оставили экс-генпродюсера автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» и бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского в отделении неотложной кардиологии.

«Состояние средней тяжести, температура 36,4. Находится в неотложной кардиологии», — сказала собеседница агентства «Интерфакс» в справочной медучреждения.

14 мая в СКР сообщили, что следствие изменило меру пресечения, и Малобродский освобожден под подписку о невыезде ввиду его возраста, состояния здоровья и того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен.

В палате с Малобродским находится его жена Татьяна Лукьянова. Адвокат Ксения Карпинская сообщила, что после выписки ее подопечный вернется домой.

Напомним, Алексей Малобродский был доставлен из зала суда в больницу и госпитализирован 10 мая, после того, как суд отказался отправить его под домашний арест, и постановил вернуть в СИЗО.

Малобродскому инкриминируется хищение 133 млн рублей из бюджета при реализации проекта «Платформа».