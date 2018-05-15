Выходные в Женеве: где гулять, что смотреть и чем перекусить?

Этот город является мировым финансовым центром. Именно сюда банкиры со всего мира свозят свои сбережения. Здесь готовы выложить астрономическую сумму денег за часы Patek Philippe, но многие приезжают полюбоваться красотой гор и безупречно прозрачным озером, попробовать самый вкусный шоколад и провести время среди невероятной природы.

Рассказываем вам, почему нужно обязательно побывать в Женеве, что смотреть, где есть и что покупать.

ЧТО ПОСЕТИТЬ

Несмотря на то, что Женева маленький город, здесь много интересных мест, которые необходимо посетить. Главной достопримечательностью является Женевское озеро с фонтаном Же До, струи которого ежедневно поднимаются на высоту 145 метров.



Для того чтобы увидеть город с птичьего полета, достаточно заплатить 5 франков и подняться на Собор Святого Петра. С него можно увидеть невероятную панораму города. Вечером Собор подсвечивается прожекторами, а ровно в полночь бьют куранты.



Если вы любите искусство, то этот город создан специально для вас. В Женеве находится более 20 музеев. За произведениями Ван Гога, Клод Моне и Пабло Пикассо отправляйтесь в Музей Искусства и Истории. Для любителей истории в Доме Тавеля можно посмотреть, как постепенно развивалась цивилизация города от средневековья до конца 19 века.



В музее современного искусства MAMCO располагаются необычные инсталляции, фотографии, скульптуры и картины. Также в городе находится музей часов PatekPhilippe и музей Красного Креста.

Многие государственные музеи в Женеве бесплатные, но будьте внимательными - по понедельникам у них санитарный день.

Если вы вдруг устанете от шумного города, то загляните в ботанический сад Villa le Chene, площадь которого составляет 28 гектаров. Здесь можно увидеть 16 тысяч видов растений, познакомиться с розовыми фламинго и потрогать тропические растения в крытых парниках. Это идеальное место, чтобы насладиться тишиной и прогулкой.

Для того чтобы объехать женевское озеро возьмите велосипед. Кстати, до октября этого года в центре-проката Gen?veroule его можно взять бесплатно. А если вы предпочитаете общественный транспорт, то проездной по городу туристам выдают бесплатно.

Где поесть

Женева богата различными ресторанами и уличными кафе на любой вкус: здесь можно насладиться ужином в дорогом ресторане или перекусить лапшой в местном кафе.

За вкусным кофе на завтрак отправляйтесь в Boreal Coffee Shop. Жителей города здесь привлекает уютная терраса и большой ассортимент. Баристы варят превосходный кофе, а пекари угощают свежим банановым хлебом. В пекарне предусмотрено специальное безглютеновое и вегетарианское меню.



Попробовать местную кухню можно в Cafe du Soleil, но лучше заранее забронировать столик, так как есть возможность овербукинга. Место славится своим сырным фондю, которое по легенде когда-то пробовал сам Наполеон.



Кстати, в городе на каждом шагу расположены питьевые фонтанчики, откуда можно выпить чистую воду. Каждый такой фонтан выполнен в изящном стиле и напоминает небольшое произведение искусство.

Что покупать

Главный вопрос, который интересует всех туристов – что вести из Швейцарии? Часы! Причем в Швейцарии часы можно купить, как и за несколько тысяч долларов, так и за 200.

Если ваш бюджет скромнее, то швейцарский шоколад идеально подойдет в качестве подарка близким. Лакомство является символом вкуса и качества не одно столетие во всем мире. Его можно приобрести в специализированных бутиках или в обычном супермаркете.



Швейцарцы очень тщательно следят за своим здоровьем, именно поэтому одни из самых качественных лекарств и уходовых средств производят на территории страны.

На улице Rue de Contamines 17 расположена небольшая аптека Pharmacie de Florissant. Здесь большой выбор витаминов и лекарств собственного производства по адекватным ценам. К примеру, комплекс витаминов вам обойдется в 18 франков. Бонусом станет русскоговорящий консультант, который сориентирует вас по ассортименту.

Помимо лекарств, Швейцария славится хорошей косметикой. Обратите внимание на такие бренды, как La Prairie, Valmont, LouisWidmer и ToitBel.

В качестве подарка для детей, могут стать известные наборы карандашей бренда Caran d’Ache. В их ассортименте можно найти профессиональные наборы для художников и искусствоведов.



