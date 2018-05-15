Юлия Салибекова сообщила о беременности

Доброе утро, дорогие! Спешу поделиться с вами радостной новостью! Да, наша семья Салибековых ждёт пополнения! Теперь нас будет больше, нам будет ещё веселее! Ура! Не могу не отметить мое приятное удивление! Сколько же добрых пожеланий и настоящей радости я прочла в комментариях от моих подписчиков! Честно, мне очень приятно, что столько людей за нас рады, желают нашей семье добра, искренне поздравляют! Спасибо вам, дорогие! А я в свою очередь, с удовольствием делю с вами нашу радость! Кого ждём пока не знаем, но рады и мальчику и девочке!