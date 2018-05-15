За незаконные «врезки» в трубопроводы введут уголовную ответственность

Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам вскоре может стать не административным, а уголовным правонарушением.

Проект соответствующих поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Государственная Дума рассмотрит в первом чтении 15 мая. Документ внесли в Госдуму 24 января 35 депутатов и два сенатора.

«За последние годы наблюдается критический рост случаев самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам. Особенно остро эта проблема ощущается на территории Северо-Кавказского федерального округа», — говорится в пояснительной записке.

При этом отсутствие уголовного закона за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам позволяет правоохранительным органам даже при наличии фактов гибели людей не возбуждать уголовные дела, что следует из полученных законодателями ответов региональных прокуроров. Если оставить ситуацию как есть, это может привести к катастрофическим последствиям, при которых ежегодное число жертв и разрушений от взрывов бытового газа уже в ближайшие годы может в разы превысить существующие показатели, опасаются парламентарии.

Поправками вводится норма, которая будет предусматривать уголовную ответственность за самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам лицом, ранее привлечённым за это же деяние к административной ответственности. По мнению авторов законопроекта, такая мера не породит проблем конкуренции с ныне действующими нормами, зато повысит уровень уголовно-правовой охраны объектов.

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