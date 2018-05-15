Законопроект об антисанкционных мерах необходим президенту, об этом заявил заместитель председателя Госдумы Андрей Исаев во время пленарного заседания во вторник, 15 мая.

Сегодня Госдума обсуждает пакет антисанкционных законопроектов в первом чтении. Рассматривается как законопроект о противодействии санкциям Соединенных Штатов Америки, так и законопроект об уголовной ответственности в отношении тех, кто исполняет эти санкции.

Согласно первому законопроекту правительство получает полномочия вводить ряд мер экономического и политического характера. Вторая инициатива предусматривает уголовное наказание за исполнение санкций США. Нарушителей могут штрафовать на сумму до 600 тысяч рублей или приговорить к ограничению свободы на срок до четырех лет.