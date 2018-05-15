Зрада: крупнейший немецкий инвестор уходит с Украины

Крупнейший немецкий инвестор уходит с Украины из-за бюрократии в разрешительных органах. Немецкая транснациональная корпорация Peter Cremer GmbH «с пессимизмом» оценивает инвестиционный потенциал «незалежной».

Компания официально заявила о желании выйти из состава учредителей терминала «Терминал-Укрпищесбытсырье». Немцы считают, что работать на Украине невозможно из-за сложных и непрозрачных методов ведения бизнеса и затягивания процедур со стороны разрешительных органов.

В компании подчеркнули, что большую часть времени предприниматель тратит на согласование, получение подписей, и на то, чтобы попасть в какой-то кабинет. В итоге это может продолжаться годами.

По словам главы компании «Терминал-УПСС» Дмитрия Фалько, запуск многомиллионного инвест-проекта с участием немецкой компании затянулся на годы по причине бюрократических и юридических препятствий со стороны разрешительных органов.

«На отведение земельного участка под подъездную железнодорожную ветку у нас ушло 7 лет! У меня есть подписи всех премьер-министров и исполняющих обязанности за этот период, включая Гройсмана. Следующей инстанцией может быть только президент Порошенко.

О каком строительстве может идти речь, когда в XXI веке нужно потратить 6–7 лет на оформление земли? Это делает нас неконкурентоспособными как страну», — признал Дмитрий Фалько.

Упомянутый проект предполагал строительство трех перегрузочных комплексов, развитие железнодорожного хозяйства, создание подходного канала и операционной акватории. Инвестиции только на первом этапе могли составить более 60 млн долларов.