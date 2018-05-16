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57% опрошенных россиян испугались начала Третьей мировой из-за Сирии


Добавлено: 16 май 2018 в 23:35, Категория: Новости на сегодня
57% опрошенных россиян испугались начала Третьей мировой из-за Сирии

Проведенный «Левада-центром» опрос показал, что больше половины россиян обеспокоены тем, что из-за событий в Сирии может начаться Третья мировая война. 16% опрошенных выразили «большие опасения» по поводу того, что конфликт в Сирии перерастет в глобальную войну, еще у 41% есть «некоторые опасения» на этот счет.

Россияне чаще стали следить за событиями на Ближнем Востоке: если в августе 2017 года внимание этому уделяли всего 18% из опрошенных, то в апреле 2018 — уже 31%. Немного знают о событиях в Сирии 55% опрошенных (56% в 2017 году). Пик интереса к конфликту социологи наблюдали осенью 2015 года — тогда в курсе событий были 89% респондентов.

Рост опасений Третьей мировой войны — следствие ожесточения конфликта в Сирии, в том виде, как он отражается в медиа, пояснил РБК специалист «Левада-центра» Степан Гончаров. Кроме того, это общая растущая нестабильность и непредсказуемость международных отношений.

Опрос был проведен 20-24 апреля среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах, 52 регионах.


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Добавлено: 16 май 2018 в 23:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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