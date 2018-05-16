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Американские ученые провели уникальную операцию по пересадке памяти


Добавлено: 16 май 2018 в 07:35, Категория: В мире
Американские ученые провели уникальную операцию по пересадке памяти
Группа ученых из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса (США) провела уникальную операцию по пересадке памяти морского моллюска рода Aplysia. Для этого на него воздействовали специальной рибонуклеиновой кислотой.
Для проведения эксперимента улиток разделили на две группы, одну из который на протяжении 20 минут подвергали воздействию электрического тока, а потом сутки они отдыхали, после чего манипуляция повторилась. Такая процедура приводит к выработке защитного рефлекса, а вот у второй группы такого рефлекса не было. После такой манипуляции ученые перенесли РНК от сенсибилизированных улиток в организм тех, кто не прошел данную процедуру.
Данный эксперимент показал, что сенсорные нейроны ответственны за выработку рефлексов, которые возникают в присутствии определенных РНК. Специалисты уверенны, что сделанное ними открытие в дальнейшем поможет восстанавливать память у людей, которые страдают болезнью Альцгеймера, а также другими расстройствами памяти.

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Добавлено: 16 май 2018 в 07:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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