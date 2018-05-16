Анализ данных космического аппарата «Галилео» подтвердил наличие гейзеров на Европе

Спустя 15 лет после завершения миссии автономного космического аппарата «Галилео» собранные им данные открывают для ученых новые подробности о спутниках Юпитера.

«Галилео» был запущен в космос в 1989 году и достиг окрестностей Юпитера через шесть лет. Он передал на Землю много фотографий Юпитера и его спутников, наблюдал за столкновением с планетой кометы Шумейкеров – Леви, исследовал атмосферу Юпитера, обнаружил магнитное поле у Ио и совершил много других открытий. После завершения его работы, чтобы избежать возможного попадания земных бактерий на спутники Юпитера, «Галилео» в сентябре 2003 года был отправлен вглубь атмосферы планеты, где вскоре сгорел.

Сейчас ученые из Мичиганского университета, Университета Айовы и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе вновь рассмотрели информацию, собранную «Галилео» 16 декабря 1997 года, когда он максимально приблизился к одному из спутников Юпитера – Европе, пролетев менее чем в 400 километрах над ее поверхностью, а в момент наибольшего приближения оказавшись на высоте всего в 206 километров. Записи магнитометра и плазменного магнитного спектрометра показывают, что во время этого полета случались краткие периоды, когда резко изменялись напряженность магнитного поля, электрическое поле и плотность окружающей аппарат электронной плазмы. Исследователи предполагают, что это было вызвано прохождением «Галилео» через облако водяного пара, выброшенное из трещины в ледяном покрове Европы.

Признаки таких выбросов водяного пара были впервые замечены в 2012 году космическим телескопом Хаббл. Согласно расчетам, они били на высоту до 200 километров со скоростью около 700 метров в секунду. Из гейзеров Европы за одну секунду вылетало до пяти тонн водяного пара. Однако отмечаются они нечасто. Из десяти проходов Европы по диску Юпитера, наблюдавшихся телескопом Хаббл в 2014 году, признаки гейзеров были замечены лишь во время трех.

В 2022 году НАСА рассчитывает запустить космический аппарат Europa Clipper, который сможет не только подтвердить наличие на Европе бьющих из-подо льда криогейзеров, но и взять пробы воды из их струй.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.