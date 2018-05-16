Апелляционный комитет ФИФА сократил срок отстранения главы FAT

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Апелляционный комитет ФИФА сократил отстранение бывшего члена исполкома организации и экс-президента Футбольной ассоциации Таиланда (FAT) Ворави Макуди до 3 лет и 6 месяцев, сообщается на сайте ФИФА.

Макуди в июле 2015 года был приговорен к 16 месяцам тюрьмы условно за подделку документов во время выборов главы FAT в 2013 году. Расследование ФИФА в отношении экс-чиновника касалось изменений устава FAT, которые не были одобрены конгрессом организации.

В октябре 2016 года арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА отстранила Макуди на пять лет от любой деятельности, связанной с футболом.

Уменьшив срок дисквалификации Макуди, ФИФА оставила в силе наложенный на него штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков.