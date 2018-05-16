Арбитр Куйперс - о своем назначении на финал Лиги Европы

Арбитр ФИФА из Нидерландов Бьорн Куйперс считает, что каждый финал замечателен по-своему."Назначение на финал Лиги Европы стало для меня фантастическим сюрпризом, цитирует Куйперса официальный сайт УЕФА. – Это признание не только моей работы, но и заслуг всей моей команды. Я работал на восьми финалах в своей карьере, и каждый из них был особенным. Когда я только начинал судить, то даже не помышлял о топ-уровне. Но мне повезло, ведь я учился у очень хороших арбитров. Поддержка близких друзей имеет не меньшее значение. Мне особенно помогли жена Марлис, а также сын и дочь. Они знают, как много значит для меня судейство, а потому поддержат меня абсолютно в любой ситуации"."Сейчас игроки стали сильнее и техничнее, игра – быстрее, и арбитрам нужно к этому адаптироваться. Я считаю, что в наши дни рефери такие же атлеты, как и футболисты. Кроме того, большую роль играет тактическая подготовка. Важно знать, как играют команды, тогда ты хорошо представляешь, что от них можно ожидать в конкретном матче".Судейские назначения на финал Лиги Европы"Финал при переполненных трибунах – непростое испытание. Надо быть сильным и уверенным во всем, что делаешь. Но сама подготовка к финалу проходит так же, как и к остальным матчам. Мы выйдем на поле до игры, чтобы прочувствовать атмосферу, затем уйдем в раздевалку, чтобы сосредоточиться, а потом постараемся максимально хорошо сделать свою работу".