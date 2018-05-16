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Аренда бытовок для проживания рабочих на стройке


Добавлено: 16 май 2018 в 00:18, Категория: Статьи

Аренда бытовок для проживания рабочих на стройкеНа стройке применяется много оборудования, которое может не пригодится в дальнейшем. В связи с этим, существуют фирмы, которые готовы сдать в аренду строительное оборудование. Например, компания «АрендаСтрой» в Брянске предоставит в аренду такие материалы как строительные леса разного типа, тачки для строительного мусора, унивилки, стойки-домкраты, настилы из дерева, сеть для завешивания фасада при ремонте, крупногабаритный инструмент для стройки, вышки-туры и прочее.  

Компания «АрендаСтрой» сдает в аренду бытовки для рабочих разного уровня оснащенности. Например, летний или утепленный варианты.

  1. Изготовлена в Брянске. «Эконом». Такой вариант имеет легкую дверь из жести и облегченную настилку пола. В таком помещении можно хранить одежду, работники размещаются исключительно в положении «сидя», отлично укрыться от непогоды, хранить в безопасности инструмент, осуществить прием готовой пищи.
  2. Изготовлена в Брянске. «Базовый» вариант отлично подойдет для всесезонной стройки. Его выгодно отличает два уровня теплоизоляции. Дополнительно размещаются плиты, двухуровневые кровати, сушилки и прочее по договоренности.
  3. Изготавливается в городе Коврове по технологии австрийской компании Кнтейнекс. «Евро-стандарт». Отличает быстрая сборка и демонтаж. Транспортируется в количестве 10 штук.

За первые два типа необходимо внести предоплату в размере 75%, а за третий – 100% предоплата. Компания берет залог за аренду бытовки в размере 3000 рублей. Стоимость аренды составляет от 8500 рублей, при превышении 30 дней – 270 рублей в сутки.

Компания «АрендаСтрой» имеет лучшую производственную базу. И небольшие, и крупные заказы производятся в самые короткие сроки. У строительного оборудования компании в наличии есть все сертификаты качества.


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Добавлено: 16 май 2018 в 00:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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