Белла Хадид в Harper’s Bazaar о критике серьезного лица

Новый летний выпуск американского Harper’s Bazaar украсила модель Белла Хадид, которая только возобновила отношения с The Weeknd. По просьбам журналистов, интервью у девушки взяла ее сестра Джиджи и расспросила об отношении к вечеринкам, любимом досуге, оскорблениях в соцсетях и не только.



«Все думают, что я тусовщица, но такой образ жизни остался в прошлом. Не могу дождаться выходных, чтобы просто посидеть на диване! Теперь, когда мы с тобой достигли некоторых высот в карьере, хочется проводить свободное время не на вечеринках, а среди людей, которые любят нас. В субботу вечером мне меньше всего хочется выходить из дома. Мы с тобой отлично отдыхаем за видеоиграми, просмотром кино и росписью керамики — все это делали и в детстве», — призналась сестре 21-летняя модель.

Звезда рассказала о социальных сетях и хейтерских сообщениях пользователей. «Я боролась с собой и людьми в сети. Когда читала комментарии, в которых меня называли злой, хотелось ответить: «Может быть, у меня просто был плохой день или я плакала». Люди судят о нашей жизни по снимкам папарацци. Знаете, как бывает неловко, когда выходишь из дома, а на пороге тебя встречают сорок человек с камерами?!»



В социальных сетях также любят критиковать выражения лица модели, ведь практически на всех фотографиях она выглядит злой. «Ни дня не хожу без улыбки. А люди говорят, что у меня всегда и везде одинаковое выражение лица. Они не понимают, что в течение долгого времени фотографы приучили меня по команде изображать скуку и равнодушие. Однако все это не означает, что я такая на самом деле».

Несмотря на сообщения хейтеров, Белла чувствует себя отлично, ведь вновь воссоединилась с певцом The Weeknd. Недавно модель посетила модное шоу Fashion For Relief в Каннах, куда пришел ее бойфренд. Белла принимала непосредственное участие в показе и прошлась по подиуму, показывая новые наряды сезона. В это время ее бойфренд сидел в зале и наслаждался фигурой красотки. Артист занял место в первом ряду, чтобы получше рассмотреть девушку, которая вновь к нему вернулась после расставания.

21-летнюю модель и 28-летнего певца ранее застукали целующимися на вечеринке в Каннах. Как говорят инсайдеры, на вечеринке звезды не отходили друг от друга. Они уединились в ВИП-зоне, мило общаясь и целуясь. Единожды Белла покинула своего избранника, чтобы потанцевать со своими друзьями.