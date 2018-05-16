Бесплатный Wi-Fi появился в 400 петербургских автобусах

Беспроводной интернет появился в 400 автобусах Санкт Петербурга, сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

Бесплатная сеть появилась на 33 маршрутах. Для того, чтобы воспользоваться интернетом, необходима авторизация.

В рамках единого интернет пространства в Санкт-Петербурге действует «бесшовная» идентификация: при пересадке с автобуса на метро, пользователи не заметят проблем с доступом к сети.

К началу чемпионата мира по футболу, бесплатный беспроводной интернет появится еще в 300 автобусах, добавили в пресс-службе.