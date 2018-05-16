Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на премьере фильма «Дэдпул 2?

14 мая Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс посетили премьеру фильма «Дэдпул 2? в Нью-Йорке. Рейнольдс сыграл главную роль в картине, а также принял участие в написании сценария к ней.



41-летний актер появился в элегантном образе, выбрав костюм-тройку от Brunello Cucinelli и стильные ботинки от Christian Louboutin.

Супруга Райан просто блистала на красной дорожке премьеры. Как и сам Рейнольдс, она должна была выглядеть сногсшибательно. 30-летняя актриса выбрала черное платье, расшитое пайетками, от Brandon Maxwell, которое трудно не заметить. Изюминкой наряда стал большой красный бант, возможно, став отсылкой к наряду Дэдпула в фильме. Украсить наряд актриса решила длинными черными серьгами от Ofira Jewelry, которые свисали ниже плеч, а также кольцами от Lorraine Schwartz, надетыми на фалангу пальцев. Очень оригинальным был ее разноцветный клатч в виде пленочной кассеты с надписью «Party Mix». Дополнила свой образ она черными босоножками от Christian Louboutin. В макияже Блейк сделала акцент на губы и подобрала помаду в тон своему банту. Волосы она распустила, сделала их слегка волнистыми и зачесала назад.



Пара блистает не только на красных дорожках, но и шутками в сети. В последний раз актер прокомментировал поступок своей жены, которая устроила «чистку» профиля в инстаграме, удалив фотографии и отписавшись от мужа.

«Да, она действительно это сделала. И я очень расстроен из-за этого. Это ужасный способ — узнать, что тебя выгнали из дома. Просто ужасно», — пошутил он.

Оказалось, внезапное удаление всех фотографий и отписка от профилей — это не проделки хакеров. В действительности Блейк Лайвли занимается промо-акцией в поддержку нового фильма «Простая просьба». Новыми подписками в профиле стали 38 человек, имена которых Эмили Нельсон. Оказывается, это не простая прихоть или шутка, а имя главной героини, которая по сюжету фильма пропадает. «Что случилось с Эмили?…», – спрашивает исчезнувшая Блейк в своем instagram-bio. Остается лишь надеяться на то, что актриса не удаляла фотографии и истории под ними навсегда, а заархивировала содержимое аккаунта и после выхода фильма вернет всё на прежнее место.

Напомним, что раннее в сети появились слухи о проблемах в браке Рейнольдса и Лайвли, которые в основном распространялись на азиатских сайтах. Несмотря на то, что большой огласки они не поддались, Райан всё же прокомментировал их в своей любимой манере.

