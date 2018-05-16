Боевики «ДНР» назвали «бредом» захват бойцами ВСУ минометов

«Оперативное командование ДНР» опровергло сообщение украинского штаба ООС о рейде ВСУ в тыловые районы ОРДО.

«Наачальник пресс-службы Вооруженных сил Республики» Даниил Безсонов отметил: «Украинские боевики распространили информацию о проведении в нашем тылу „решительного рейда, боя и захвате отдельных вооружений“. Несмотря на то что это бред, просим обратить внимание СММ ОБСЕ на подобного рода заявления, которыми командование ВСУ официально подтверждает грубые нарушения Минских договоренностей».