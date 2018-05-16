Боевые действия на Донбассе станут главной темой разговора Ангелы Меркель и Путина

Канцлер Германии Ангела Меркель летит в Россию, где будет обсуждать украинский вопрос с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Встреча лидеров Германии и России состоится 18 мая в городе Сочи.По информации Deutsche Welle, Меркель планирует обговорить непростую ситуацию в зоне боевых действий на Донбассе и затронуть тему будущего так называемой “нормандской четверки”.Добавим, что на прошлой неделе Меркель провела встречу с президентами Украины и Франции Петром Порошенко и Эммануэлем Макроном. По ее результатам лидер украинского государства заявил, что Франция и Германия поддерживают Украину в вопросе ввода миротворческого контингента ООН на Донбасс.