Более двух тысяч человек эвакуированы из-за взрывов снарядов в Удмуртии

Две тысячи жителей поселка Пугачево в Удмуртии эвакуированы в соседний поселок из-за взрывов боеприпасов в результате пожара на бывшем военном полигоне. Взрываются отдельные снаряды, химически опасных веществ они не содержат, к тушению пожара уже привлечен самолет-амфибия Бе-200ЧС, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Глава Удмуртии Александр Бречалов в соцсетях сообщил, что идет локализация пожара, работает 28 единиц техники. «В целях безопасности проводится эвакуация военного городка. Остановлено движение по прилегающей трассе и железной дороге», — написал он.

В 2011 году на 102-м артиллерийском арсенале в Удмуртии в результате пожара взорвался арсенал. Из прилегающих поселков были эвакуированы более 28 тысяч человек, взрывами повредило свыше 3 тысячи домов в 32 населенных пунктах.