Бывший владелец Черкизовского рынка подал иск к «Росбалту» на 1 млн рублей

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к информационному агентству «Росбалт» и Юрию Вершову на 1 млн рублей. 15 мая иск зарегистрирован в Пресненском районном суде, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

Исмаилов указывает, что в отношении него было опубликовано семь статей, в которых в оскорбительном тоне распространены заведомо ложные, наносящие вред деловой репутации сведения. Автором пяти статей являлся Юрий Вершов, остальные были опубликованы без авторства.

Главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов сообщил агентству, что пока не в курсе ситуации и собирается проконсультироваться с юристами.

По данным Следственного комитета РФ, Исмаилов является организатором совершенного в 2016 году убийства двух предпринимателей. По данному делу он заочно арестован, в Генпрокуратуру РФ отправлены материалы для организации его международного розыска по линии Интерпола.