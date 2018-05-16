ЦБ и Минфин создадут реестр криптоинвесторов?

Центробанк РФ и Минфин будут вести реестр криптоинвесторов, которых идентифицируют по паспорту, ИНН и биометрическим данным. Кроме того, они пройдут сертификацию для возможности вкладывать деньги в ICO-проекты. Как сообщили «Известиям» источники, эксперты надеются, что российская криптоиндустрия станет более прозрачной, однако инвестиции, осуществляемые на внешних биржах, проконтролировать не удастся.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что за создание реестра также выступила Российская ассоциация криптовалюты и блокчейна (РАКИБ), которая собирается в июле представить президенту РФ Владимиру Путину доклад с предложениями по ускорению развития криптоиндустрии в стране.

«Регулирующие органы справедливо выступают против анонимности при ICO. Но сейчас этот вопрос повсеместно решается путем прохождения процедуры KYC ("Знай своего клиента")», — рассказал изданию президент РАКИБ Юрий Припачкин.

Президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков назвал инициативу полезной и напомнил, что закон о цифровых активах может вступить в силу осенью, а крипторынок в настоящее время государством не контролируется. Он отметил, что необходимо создать также реестр криптобирж и криптокошельков.