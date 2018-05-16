ЧМ-2018 по хоккею: шведы обыграли россиян и подарили им Канаду

Сборная России проиграла шведам и получает «в подарок» Канаду на ЧМ-2018.

Российская сборная оправдала прогноз и проиграла сборной Швеции в последнем матче группового этапа. Счет матча Россия - Швеция - 1:3. Из-за такого результата сборная «тре крунур» возвысилась над российской командой в турнирной таблице, заняв первое место в группе A. Шведы выходят в плей-офф с 20 очками против 16 российских.

Следующий матч сборной России пройдет с канадцами. Эта Канада звезд с неба не хватает, но культового противостояния изначально хотелось бы избежать. Обыграв шведов, россияне вышли бы на латвийцев, и без особых нервных затрат «вкатились» бы в плей-офф.

Матч Россия - Канада пройдет 17 мая в 17.15 мск. в Копенгагане.