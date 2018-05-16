Дегтярев: Выступление на Олимпиаде без нацфлага - специфическая дискриминация

Тем временем антидопинговая декларация гласит о недопустимости дискриминации спортсменов, никогда не употреблявших допинг, подчеркнул глава думского комитета по спорту Михаил Дегтярев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

Слова депутата передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Дегтярев рассказал, что Россия не раз обращалась к ЮНЕСКО касательно вопроса о дискриминации. Ведь в действиях WADA и MОК неоднократно проскальзывала дискриминация по национальному признаку: они решили лишить спортсменов национального гимна и флага, лишить их моральной поддержки.

Кроме того, указал парламентарий, WADA требовало от Москвы вывести министерство спорта из учредителей РУСАДА, направив госфинансирование антидопинговой работы в обход ведомства. Также должна быть введена ответственность за склонение к употреблению допинга.

Дегтярев отметил, что в новом правительстве сохранено Минспорта и его функции по подготовке подзаконных актов.

«Мы приветствуем это как законодатели», — подытожил он.