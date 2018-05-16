Для аргентинских фанатов составили пособие по соблазнению россиянок

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) выпустила руководство «Русский язык и культура» с советами, как понравиться русским девушкам. Как сообщает газета La Jugada Financiera. Текст получили чиновники, футболисты и журналисты, которые поедут на ЧМ-2018 в Россию.

В документе аргентинцам советуют быть чистоплотными, хорошо одеваться и приятно пахнуть. К россиянкам также важно относиться как к сокровищу, чтобы девушка чувствовала себя особенной. Составители руководства посоветовали мужчинам не задавать в России «глупых вопросов о сексе».

«Русским женщинам нравятся мужчины, которые проявляют инициативу. Если у вас нет уверенности в себе, то нужно пообщаться с другими женщинами, чтобы не робеть при встрече с русской. Помните, в России много красивых женщин, но не каждая подойдет именно вам. Будьте избирательны», — сказано в методичке.

Аргентинские журналисты сообщают, что после того, как общество обратило внимание на эти советы, власти собрали пособия и вернули их, удалив страницы со спорными текстами.

Muy moderno el manual de estilo de la AFA sobre el Mundial pic.twitter.com/aWT4FrfCie

— Nacho Catullo (@nachocatullo) 15 мая 2018 г.