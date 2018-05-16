«Дорабатывать еще есть что»: глава РСПП о законе об уголовной ответственности за соблюдение санкций

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью газете «Коммерсант» в среду выразил мнение, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций нуждается в доработке.

«На мой взгляд, в той версии, которую Дума готова вынести на второе чтение, дорабатывать есть еще что. В частности, мы хотели бы, чтобы там достаточно подробно была прописана процедура, как правительство, внося соответствующие предложения президенту, должно обосновывать эти предложения», — сказал политик.

По его мнению, в документе, в частности, должно быть прописано финансово-экономическое обоснование и анализ финансовых и экономических последствий того или иного решения, а также более четкие критерии, что такое «страна, присоединившаяся к американским санкциям». «Глубина этого присоединения, жесткость этого присоединения могут быть различны», — отметил глава РСПП.

По его мнению, в третьей версии закона должны быть достаточно четко прописаны механизмы и технологии обоснования решений и технологии принятия решений.

«Присоединение (к санкциям) — часто вынужденное, я имею в виду режим вторичных санкций, против которого тот же бизнес европейских стран выступает, но может не иметь возможности сопротивляться. Поэтому эти механизмы и технологии обоснования решений и технологии принятия решений, на наш взгляд, в третьей версии закона должны быть прописаны достаточно четко, подробно», — пояснил он.

Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о поступлении в нижнюю палату парламента обращений от представителей деловых и банковских кругов с выражением озабоченности по поводу законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ.

В этой связи он не исключил, что Дума 17 мая может принять решение перенести второе чтение этого документа для проведения дополнительных консультаций с деловым и экспертным сообществом.

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