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Доверяй, но изучай


Добавлено: 16 май 2018 в 20:35, Категория: Новости на сегодня
Доверяй, но изучай

Новые армянские министры дружили со всеми: от Вашингтона до Токио.

«Есть то, что не нуждается в обсуждении. Это союзнические стратегические отношения между Арменией и Россией, – на встрече 13 мая в Сочи заверил президента России Владимира Путина премьер-министр Армении Никол Пашинян. - И в принципе могу заверить, что по этому вопросу в Армении, можно сказать, есть консенсус, и никто никогда не ставил, и думаю, что не будет ставить под сомнение стратегическую важность армяно-российских отношений».

Новый премьер-министр Армении искренен. Подозревать его в антироссийской позиции оснований нет. Вопросы имеются к составу коалиционного правительства. Сразу несколько высокопоставленных источников в Армении поделились беспокойством с агентством, что в кабмин попали и прозападные политики, способные лоббировать интересы, чуждые Еревану, близкие Вашингтону и Лондону. Фамилии называют осторожно. Опубликовать их редакция не готова, предпочитая оценивать политиков по делам. Связи же с западным бизнесом, университетами, НКО, как убедилась «Политика Сегодня», изучив биографии министров и вице-премьеров, были у большинства.

Вице-премьер Мгер Григорян. 46 лет. До того, как попасть в правительство, семь лет возглавлял совет директоров «Ардшинбанка». До 2011 года был замгендиректором  «Банк ВТБ Армения». В 2005-2006 году работал начальником юридического отдела HSBC Bank Armenia, армянской дочке одного из крупнейших финансовых конгломератов мира, чья штаб-квартира расположена в Лондоне. В 2002-2006 году консультировал Всемирный банк со штаб-квартирой в Вашингтоне. В 1999-2005 годах работал в «Армимпэксбанке». Образование - юрфак МГУ имени Ломоносова. Квалификацию повышал в бизнес-школе Университета Лидса (Британия).

Вице-премьер Арарат Мирзоян. 38 лет. До назначения в правительство - депутат парламента Армении от блока «Елк» (партии «Гражданский договор», «Светлая Армения»[sup][/sup]и «Республика»). С 2007 года по 2010 год работал специалистом банка HSBC Armenia. В 2014—2017 годах — эксперт по политическим партиям и стратегическому планированию Нидерландского института многопартийной демократии (NIMD), структуры позиционирующей себя безопасным местом встреч для политиков, готовящих реформы в своих странах. Также в нулевых работал младшим научным сотрудником в Музее-институте геноцида армян и главным архивариусом отдела общественно-политических документов Национального архива Армении.

Вице-премьер Тигран Авинян. 29 лет. В 2011 году получил диплом магистра  по специальности математическое моделирование в экономике (факультет прикладной математики в Армяно-российском университете). В 2014 году завершил обучение в Лондонском университете королевы Марии - магистр финансов. В 2014-2016 годах помогал с программным обеспечением американской компании Contour Global, купившей Воротанский каскад ГЭС в Армении. В 2017 году от блока «Елк» выдвигался в депутаты.

Министр обороны Давид Тоноян. 50 лет. Кадровый военный. В Минобороны Армении с 1994 года. В 2004-2007 году представитель Армении в НАТО. Позже курировал международные связи по линии военных. С 2010 года первый замминистра обороны. В феврале 2018 года президент Серж Саргсян назначил Тонояна главой МЧС.

Министр образования и науки Араик Арутюнян. 38 лет. По образованию арабист. Закончил Ереванский государственный университет (ЕГУ). В 2007 году защитил кандидатскую по сирийско-турецким отношениям в Институте востоковедения Российской академии наук. В 2005-2006 годах сотрудничал с Хельсинкской ассоциацией по правам человека в качестве руководителя программы. С 2014 года состоит в Transparency International, основанной экс-директором  Всемирного банка Петером Айгеном. Штаб-квартира в Берлине.

Министр территориального управления и развития Сурен Папикян, 32 года. По образованию историк. Закончил ЕГУ. В 2012-2016 году учился в аспирантуре СПбГУ. Работал учителем истории в старшей школе Еревана и в колледже «Квант».

Министр финансов Атом Джанджугазян. 47 лет. По образованию инженер. Закончил Ереванский политехнический институт. Позже защитил кандидатскую в Государственном инженерном университета Армении. В девяностых работал в госорганах Армении сначала по специальности, затем на финансовых должностях. Квалификацию повышал в зарубежных структурах: Агентство международного развития (США), Госдепартамент образования США, Гарвардская школа права (США), Объединенный Венский институт (Австрия), Агентство международного сотрудничества (Япония).

Министр юстиции Армении Артак Зейналян. 48 лет. По специальности хирург. Потерял ногу в боях в Нагорном Карабахе. В 1998-2001 годах замминистра здравоохранения республики. В 2004 году по приглашению Госдепа (программа «Международные посетители») наблюдал за президентской кампанией в США. В 2016 году посольство США в Армении удостоило его звания «Правозащитник года».

Глава МИД Зограб Мнацаканян. 52 года. Закончил МГИМО. Стажировался в посольстве СССР в США.  После распада Советского Союза получил степень магистра в области западноевропейской политики на факультете политологии Манчестерского университета Виктории (Великобритания). После перешел работать в МИД Армении - европейское направление, Британия, Ватикан. С 2014 года постпред Армении в ООН.

Министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян. 46 лет. Первое образование - Ереванский государственный университет. Специальность - физика. В 1996 году защитил диплом магистра бизнес-управления в Американском университете Армении. Через пять лет такую же степень получил в Лондонском колледже Империал. В 2016-2017 году работал замминистра территориального управления и развития.

Министр здравоохранения Арсен Торосян. 36 лет. По специальности медик. В 2004-2005 годах возглавлял социальную группу «Реальный мир, реальные люди». Позже координировал медицинские реформы и руководил отделом мониторинга и оценки Национального центра Минздрава по борьбе с туберкулезом.

Министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян. 40 лет. По образованию преподаватель истории. В 2002-м получила степень магистра по управлению бизнесом в Американском университете Армении. Позже трудилась в коммерческих структурах бухгалтером. В политике с 2015 года. С 2017 года депутат.

Министр культуры Лилит Макунц. 34 года. По специальности филолог. С 2005 года преподает в Российско-Армянском университете. Летом 2015 года повышала квалификацию в Летней школе Флетчера Университета Тафтса (США). С 2016 года сотрудничает с Корпусом Мира, независимым федеральным агентством США, занимающимся помощью бедствующим странам.

Ветеран Службы внешней разведки, член международного комитета Совета Федерации Игорь Морозов не исключает, что «коллективный Запад» попытается воспользоваться былыми связями с армянскими министрами и вице-премьерами. В случае успеха, это грозит республике украинским сценарием развития экономики. Первый шаг по пути Киева сделала еще предыдущее правительство.

«Запад сделал все, чтобы Армен Саркисян подписал Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом (дата ратификации - 17 апреля), - напомнил сенатор. - И теперь уже Армения будет пожинать все то, что пережила Украина. Хорошо, что с минимальными потерями для жителей, которые участвовали в митингах. Перспективы развития экономики в условиях, когда в правительтсво входят ставленники западных государств, слабые. Куда бы ни пришли американцы, после них только разрушение».


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Добавлено: 16 май 2018 в 20:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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