Дворкович может возглавить «Сколково» наполовину

Исполняющий обязанности вице-премьера Аркадий Дворкович после отставки может стать сопредседателем фонда «Сколково», которым сейчас руководит бизнесмен Виктор Вексельберг. Источники The Bell сообщили, что отставка стала для Дворковича полной неожиданностью. По их данным, «Сколково» не будет основным местом работы Дворковича.

Вексельберг со дня основания «Сколково» был сопредседателем совета фонда и его президентом. Сопредседателем был экс-президент Intel Крейг Барретт, покинувший свой пост из-за преклонного возраста в конце 2017 года.

Один из источников издания сообщил, что Дворкович займет его место.

10 мая СМИ предположили, что Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково» из-за того, что Вексельберг попал под персональные санкции США.

14 мая стало известно, что Дворкович выдвинут в совет директоров «Российских железных дорог».