Находясь на проекте весьма недолгое время, я успела вступить на тропу конфликтов с яббаровым. Именно с яббаровым, ибо даже выделять заглавной буквой его имя не намерена и, отнюдь, не из горделивых побуждений. В общем, сейчас мы с ним занимаемся французским языком, так как от его манер необразованного человека просто рябит... Для него это все шутки, ерничество, но сколько бы он не плакал и не кричал во всеуслышание, он все же остается и останется моим учеником и будет слушать мои наставления! Ну, мне его жаль.
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Новости » Шоу-бизнес » Екатерина Скютте возмущена необразованность Ильи Яббарова
Екатерина Скютте возмущена необразованность Ильи Яббарова
Добавлено: 16 май 2018 в 14:20, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 16 май 2018 в 14:20, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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