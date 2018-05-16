Екатерина Скютте возмущена необразованность Ильи Яббарова

Находясь на проекте весьма недолгое время, я успела вступить на тропу конфликтов с яббаровым. Именно с яббаровым, ибо даже выделять заглавной буквой его имя не намерена и, отнюдь, не из горделивых побуждений. В общем, сейчас мы с ним занимаемся французским языком, так как от его манер необразованного человека просто рябит... Для него это все шутки, ерничество, но сколько бы он не плакал и не кричал во всеуслышание, он все же остается и останется моим учеником и будет слушать мои наставления! Ну, мне его жаль.