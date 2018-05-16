«Еврохим» ушел с украинского рынка удобрений

Швейцарская химическая компания,«Еврохим» (EuroChem Group AG) намерена покинуть рынок Украины из-за запрета на ввоз минеральных удобрений из России. Компания, работавшая на украинском рынке 15 лет, объявила о продаже дочернего предприятия в республике. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение предприятия.

«Недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке, стали причиной данного решения», — говорится в сообщении компании.

Дочернее предприятие купила компания, «связанная с его бывшим менеджментом». Сумма и условия сделки не раскрываются. «Еврохим» намерен развивать другие растущие рынки, но сообщил о продолжении консультаций с Киевом по теме сотрудничества через свое европейское представительство.