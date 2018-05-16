Европа хочет "реанимировать" минские соглашения, но уже без США

Активность европейских политиков, связанная с вопросом Донбасса, говорит о желании лидеров Евросоюза "реанимировать" минские договоренности. При этом, европейцы намереваются решать украинский вопрос без участия Соединенных Штатов Америки.Так считает Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности Российской академии наук. Блохин, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", уверен, что процесс "оживления" минских соглашений будет осуществляться в основном усилиями Франции и Германии."Ангела Меркель и Эммануэль Макрон постоянно делают шаги в ту сторону, где находится реанимация минских соглашений, однако каждый раз их усилия сводятся на нет многочисленными осложняющими факторами. Например — нарушениями на линии соприкосновения", — говорит эксперт.Десятого мая, напомним, в Германии состоялась встреча немецкого, французского и украинского президентов — лидеры обсуждали антироссийские санкции, а также вопросы, касающиеся ввода миротворческого контингента в охваченный конфликтом Донбасс. Роли США в решении конфликта, при этом, внимание практически не уделялось — это говорит о том, что в ЕС хотят оставить Вашингтон не у дел.