ФАС отказалась распространять закон о рекламе на YouTube

Федеральная антимонопольная служба заявила, что действие закона «О рекламе» распространяется лишь на сайты, зарегистрированные в доменных зонах .ru, .su и .рф. Как следует из ответа заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова РБК, ведомство не может оценивать соответствие рекламе, размещенной на видеохостинге YouTube, законам РФ.

В апреле ассоциация «Интернет-видео» (ivi.ru, Megogo, TVZavr, Amediateka и TV1000Play) обратила внимание ФАС на рекламу онлайн-казино, размещаемую на сервисе YouTube. Реклама шла на русском языке.

Реклама азартных игр запрещена в России, поэтому ассоциации попросила ФАС принять меры.

Кошеваров отметил, что закон запрещает рекламу азартных игр, распространяемую лишь на территории России.

Видеосервис YouTube, принадлежащий американской компании Google, зарегистрирован в доменной зоне .com, которая не является частью рунета. Поэтому у ФАС «отсутствуют полномочия по рассмотрению изложенного в обращении вопроса».