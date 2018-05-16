ФАС запросит у YouTube разъяснения по рекламе онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросит у видеохостинга YouTube разъяснений по поводу размещенной на сервисе рекламы онлайн-казино. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с рекламой онлайн-казино на канале YouTube, ФАС России в ближайшее время запросит интернет-ресурс YouTube, каким образом реклама, размещаемая на сайте, может быть целевым образом направлена на российскую аудиторию», — говорится в сообщении.

Служба готова обсуждать со специалистами технические детали и собрать рабочую группу для разработки механизмов удаления запрещенной в РФ рекламы.

«Мы хотим разобраться в технических деталях и с учетом мнения экспертов выработать эффективные механизмы удаления запрещенной в России рекламы с иностранных сервисов», — заявил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

В мае ассоциация «Интернет-видео» пожаловалась ФАС на «грубое и неоднократное» нарушение видеосервисом закона РФ «О рекламе» из-за роликов онлайн-казино.