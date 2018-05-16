Геращенко обеспокоена заявлением ОБСЕ по «РИА Новости Украина»

Первый вице-спикер ВРУ Ирина Геращенко, выступая в Верховной Раде, заявила, что ее беспокоит реакция ОБСЕ на обыски в «РИА Новости Украина».

По мнению депутата, «РИА Новости Украина» – это «логово пропаганды против Украины».

«Я бы хотела обратиться к нашим уважаемым коллегам из ОБСЕ, а также к тем творческим союзам Украины, которые работают в Украине, что, возможно, стоит давать нашим коллегам в Вене больше информации о нарушениях прав журналистов, которые происходят на оккупированном Донбассе и в Крыму. Мы очень редко слышим заявления о судьбе журналиста Асеева, которого уже год удерживают в тюрьме в Донецке. Мы почему-то очень мало слышим слов поддержки от наших зарубежных коллег украинскому журналисту Роману Сущенко, которого безосновательно два года удерживают в российской тюрьме», – заявила Геращенко.

По словам нардепа, она недавно обратилась в Национальный союз журналистов Украины с просьбой предоставить информацию, ведется ли «мониторинг обстрелов, нарушений прав человека журналистов на Донбассе».

«К сожалению, такого мониторинга нет. Хочу поблагодарить коллег-журналистов, которые предоставили мне определенные факты того, когда журналисты попадали под обстрелы, были ранены, нарушались их права, их захватывали в плен боевики», – резюмировала вице-спикер.

Ранее ОБСЕ отреагировала на ситуацию вокруг РИА Новости Украина.

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com