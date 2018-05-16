Германия получила образец «Новичка» от перебежчика из России

Еще в 1990-е годы спецслужбы ФРГ получили от российского перебежчика образец боевого отравляющего вещества «Новичок», которым, как считается, пытались отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом узнали журналисты Die Zeit и других немецких СМИ, проводивших совместное расследование.

Федеральная разведывательная служба Германии еще в начале 1990-х завербовала российского ученого, от которого получала информацию. Он, согласно расследованию, предложил передать немецкой стороне информацию о новом секретном классе боевых отравляющих веществ и даже привести с собой в Германию образец. Взамен ученый просил разрешить ему и его семье на законных основаниях остаться в ФРГ.

В дальнейшем перебежчик жил в Германии под защитой военных.

Привезенное вещество спецслужбы передали в одну из химических лабораторий в Швеции. После анализов Федеральная разведывательная служба получила его формулу.

Позднее рабочая группа из представителей шести западных спецслужб, включая немецкую, собрала воедино всю информацию по «Новичку». В некоторых странах НАТО, как пишет издание, яд был синтезирован в микроскопических количествах для проверки химзащиты, измерительных приборов и возможных антидотов.