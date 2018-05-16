Главу «РИА Новости Украина» Вышинского этапируют в Херсон

Руководителя портала «РИА Новости Украины Кирилла Вышинского» этапируют из Киева в Херсон для избрания меры пресечения, сообщает РИА «Новости».

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Как рассказал его адвокат, в Херсоне расположен офис украинской прокуратуры «автономной республики Крым», которая ведет дело Вышинского.

Ранее во вторник сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве Вышинского, его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. СБУ также провела обыск в офисе агентства, который длился около 8 часов, а также — в квартире корреспондента Людмилы Лысенко. Журналистов обвиняют в государственной измене.

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