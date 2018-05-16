Google сделал Крымский мост «невидимым»

Чтобы увидеть тонкую линию переправы через Керченский пролив в Google Maps, придется переключиться на спутниковое изображение или почти максимально увеличить карту.

Накануне, 15 мая, открылось автомобильное движение по Крымского мосту. Девятнадцатикилометровую переправу с утра среды может преодолеть любой водитель авто массой до 3,5 тонны. Появился мост и на «Яндекс.Карты». Его выделили жирной желтой линией.

Тем временем на аналогичном сервисе Google увидеть мост не так просто. Полуостров, кажется, никак не соединен с Россией. Но стоит приблизить изображение, как появляется тонкая безымянная линия.

Более того, остров Тузла, через который проходит мост, разработчики карты решили указать на украинском языке. Хотя остальные названия написаны на русском. Очевидно, Google не хочет обижать Киев. Но и с Россией «ссориться» не желает.