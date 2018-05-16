Госдеп: Мы понимаем опасения в отношении РИА Новости Украина

В США понимают, что Украина обеспокоена российской пропагандой. Об этом заявила спикер Госдепартамента Хизер Нойерт на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.

«Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена интенсивной пропагандой. Боже, когда мы разговариваем с многими нашими союзниками и партнерами за рубежом, они, конечно, стали жертвой и понимают влияние и охват российской пропаганды. Поэтому мы понимаем опасения Украины по этому поводу. Но в целом это очень серьезные действия, которые необходимо осуществлять в соответствии с законом», — сказала Нойерт.

Ранее ОБСЕ отреагировала на ситуацию вокруг РИА Новости Украина.

Фото: Washington Times