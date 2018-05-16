Госдеп прокомментировал обыски и задержания в РИА Новости Украина

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт, комментируя ситуацию с обысками СБУ в РИА Новости Украина, заявила, что такие действия должны предприниматься с соблюдением законодательства.

«Задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона. Это включает в себя и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьёзно. Мы надеемся, что власти (Украины. — прим.ред.) относятся к таким действиям серьёзно», — сказала Науэрт в ходе брифинга.

Как отметила Науэрт, в Вашингтоне понимают обеспокоенность Украины «активной пропагандой».

При этом она ещё раз подчеркнула, что подобные действия — очень серьёзные, они должны соответствовать закону.

Как сообщала «Русская Весна», ранее стало известно, что журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подозревают в государственной измене.