Госдеп прокомментировал открытие Крымского моста

В США обеспокоены строительством Крымского моста. Об этом заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, передает РИА Новости.

«Строительство этого моста определенно ограничивает доставку товаров на кораблях, поэтому это затрагивает людей, Крым, Украину таким образом», — сказала Нойерт.

По ее словам, строительство моста не только «укрепляет незаконный захват и оккупацию Россией Крыма, но и затрагивает навигацию». Она также подтвердила, что в Госдепе видели церемонию открытия моста и то, как президент России Владимир Путин проехал по нему на грузовике.

Ранее в ЕС прокомментировали открытие Крымского моста.

Фото: AP