Госдеп: США «обеспокоены» строительством Крымского моста

Строительство Крымского моста беспокоит Вашингтон. Об этом заявили в Госдепе.

Накануне президент России Владимир Путин открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив. Лидер, находясь за рулем КамАЗа, за четверть часа преодолел путь от Краснодарского края до Керчи.

В Госдепе сообщили, что строительство моста якобы ограничивает доставку товаров на кораблях. Она подчеркнула, что данные меры влияют на людей, Крым и Украину.

Представитель внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт заявила, что строительство моста не только «укрепляет захват Крыма», но и затрагивает навигацию. Также она подтвердила, что в ведомстве видели церемонию открытия.