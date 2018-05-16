Гватемала открыла посольство в Иерусалиме вслед за США

Президент Гватемалы Джимми Моралес и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыли гватемальское посольство в Иерусалиме. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Гватемала стала второй страной после США, открывшей свое посольство в Иерусалиме. Диппредставительство появилось в западной части города.

Нетаньяху напомнил, что 70 лет назад Гватемала также второй после США признала Израиль в качестве независимого государства.

«Вы всегда среди первых. Мы помним наших друзей, и Гватемала - наш друг, тогда и сейчас», — сказал Нетаньяху.