Из-за извергающегося вулкана на Гавайях объявили красный уровень тревоги

По данным геологической службы США (USGS), извержения вулкана Килауэа усилились, и был объявлен красный, самый высокий, уровень тревоги.

В любое время активность вулкана может стать более взрывоопасной, повышается интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин", — предупреждает USGS.

Ранее, на Гавайях была объявлена срочная эвакуация населения в связи с извержением Килауэе, которая затронула примерно 10 тысяч человек.

Стоит отметить, что Килауэа – один из самых активных вулканов на Земле, а если верить легендам местных обитателей, то и местом где обитает Пеле – богини вулканов.