Изнер уступил Рамосу-Виньоласу на теннисном турнире в Риме

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американец Джон Изнер не смог пробиться в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 4,8 миллиона евро.

Изнер, посеянный на турнире под 8-м номером, потерпел поражение от испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 6:7 (5:7). Теннисисты провели на корте 2 часа 53 минуты.

Рамос-Виньолас в третьем круге сыграет с победителем встречи Новак Джокович (Сербия, 11-й номер посева) - Николоз Басилашвили (Грузия).