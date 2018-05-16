Как выглядит экс-звезда «Дом-2» спустя 10 лет: Анастасия Дашко продолжает дружить с участниками шоу

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Солнце (Николаева) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм совместное фото с закадычной подругой по проекту Анастасией Дашко. Девушки сумели сохранить дружбу и пронести ее через годы и испытания. А их было немало.

Напомним, что Анастасия Дашко отбывала тюремный срок в колонии по делу о мошенничестве. По версии следствия, она причинила ряду предприятий и индивидуальным предпринимателям ущерб на сумму около трех миллионов рублей. По словам представителей ГУ МВД по Челябинской области, Анастасия Дашко забирала товар на продажу, сбывала его по заниженной цене, а вырученные деньги тратила на собственные нужды, в частности, на зарубежные путешествия.

Однако криминальное прошлое Дашко не разлучило подруг. Ольга Солнце стала крестной матерью ее сына. Мальчик носит красивое редкое имя Клим. Ребенок появился на свет в марте 2016 года.

Совместное фото в Инстаграм Солнце сопроводила лаконичной подписью:

Давайте поговорим про дружбу.

Этот снимок явно всколыхнул чувства и других участников телепроекта. В частности. Алена Водонаева оставила в комментариях эмодзи-сердечко, а Сэм Селезнев – некогда возлюбленный Анастасии Дашко, пожелал девушке счастья.

Поклонники популярных экс-участниц телепроекта также приняли участие в обсуждении встречи подруг и окунулись в ностальгию:

Первый легендарный состав дома2! Тогда я еще смотрела эту передачу.. нет, не в силу юного возраста.. там все ребята были интересные и смотреть было приятно. Не то что сейчас.. Только ребята из первого состава выбились в люди, все реализовали себя! Настюша, пусть у тебя все будет хорошо! Самое прекрасное еще впереди. Как классно, наверное, иметь такую подругу, как Солнце!?? Дружба пронесенная через года и проверенная невзгодами дорогого стоит. Вы крутые, девчонки! (Орфография и пунктуация автора сохранены –Ред.).

А вы смотрели сезон телепроекта с участием Дашко и Солнце?

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