Канны-2018: Джон Траволта впервые после смерти старшего сына вышел в свет вместе со всей семьей

Джон Траволта и Келли Престон с детьми, сыном Беном и дочерью Эллой

64-летний Джон Траволта и его 55-летняя жена Келли Престон не частые гости на публичных мероприятиях, а вместе с детьми в свете супруги и вовсе не появляются. Однако на Каннский кинофестиваль семья приехала в полном составе — 18-летней дочерью Эллой и семилетним сыном Бенджамином: все вместе они вчера дебютировали на красной дорожке киносмотра, посетив премьеру фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story).

Такой счастливой поклонники не видели семью давно, тем более на публике: после трагической смерти старшего сына Джетта, который в возрасте 16 лет погиб в результате эпилептического припадка, Джон Траволта и Келли Престон вели практически затворнический образ жизни.

Джон Траволта и Келли Престон с детьми, Эллой и Беном

Вообще в Канны звезды приехали, конечно, ради другого фильма — "Кодекса Готти" (Gotti), в котором снялись практически все члены семьи и продюсером которого выступил Траволта: сам он сыграл главную роль, криминального авторитета Джона, Келли Престон — его жену, а Элла — дочь.

Фильм выйдет в широкий прокат только в июне, пока же Траволта занят промоутированием картины, поэтому как следует оторвался на вечеринке в ее честь — даже поднялся на сцену, где выступал рэпер 50 Cent, чтобы исполнить несколько своих знаменитых танцевальных па.

Джон Траволта и 50 Cent

Келли Престон и Джон Траволта с сыном Беном

Джон Траволта и Келли Престон с детьми, Эллой и Беном

На фестивале семья пробудет еще пару дней, ведь журнал Variety вручит Траволте почетную награду за вклад в кинематограф. Награждение будет приурочено к юбилейному показу культового американского музыкального фильма "Бриолин" (Grease).

Джон Траволта

Джон Траволта и Келли Престон

Келли Престон

Келли Престон и Джон Траволта с дочерью Эллой