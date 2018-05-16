Канны-2018: Джон Траволта впервые после смерти старшего сына вышел в свет вместе со всей семьей

Джон Траволта и Келли Престон с детьми, сыном Беном и дочерью Эллой
64-летний Джон Траволта и его 55-летняя жена Келли Престон не частые гости на публичных мероприятиях, а вместе с детьми в свете супруги и вовсе не появляются. Однако на Каннский кинофестиваль семья приехала в полном составе — 18-летней дочерью Эллой и семилетним сыном Бенджамином: все вместе они вчера дебютировали на красной дорожке киносмотра, посетив премьеру фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" (Solo: A Star Wars Story).
Такой счастливой поклонники не видели семью давно, тем более на публике: после трагической смерти старшего сына Джетта, который в возрасте 16 лет погиб в результате эпилептического припадка, Джон Траволта и Келли Престон вели практически затворнический образ жизни.
Вообще в Канны звезды приехали, конечно, ради другого фильма — "Кодекса Готти" (Gotti), в котором снялись практически все члены семьи и продюсером которого выступил Траволта: сам он сыграл главную роль, криминального авторитета Джона, Келли Престон — его жену, а Элла — дочь.
Фильм выйдет в широкий прокат только в июне, пока же Траволта занят промоутированием картины, поэтому как следует оторвался на вечеринке в ее честь — даже поднялся на сцену, где выступал рэпер 50 Cent, чтобы исполнить несколько своих знаменитых танцевальных па.
На фестивале семья пробудет еще пару дней, ведь журнал Variety вручит Траволте почетную награду за вклад в кинематограф. Награждение будет приурочено к юбилейному показу культового американского музыкального фильма "Бриолин" (Grease).